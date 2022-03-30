Это беспрецедентный удар по Москве, но процесс депутинизации пока отстает, - представитель Украины в Совбезе ООН
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заверил, что ВСУ проводят удачную демилитаризацию российской армии и перед этим "тускнеют цифры советских потерь в Афганистане"
Об этом сообщает Укринформ .
"17 тыс. военнослужащих, более 1700 единиц бронетехники, почти 600 танков, более 300 артиллерийских систем, 127 самолетов и 129 вертолетов, почти 100 ракетных установок, 54 системы ПВО и семь кораблей. Это беспрецедентный удар по Москве (в войне), перед которым тускнеют цифры советских потерь в Афганистане", - сказал Кислица.
По словам Сергея Кислицы, звучащие со стороны России заявления и действия кремля свидетельствуют о том, что "процесс депутинизации пока отстает". Дипломат также высказался по поводу переговоров в Стамбуле.
"Возможно, что Россия готова сделать шаги вперед, хотя до устойчивого прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации еще далеко. Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех российских вооруженных формирований в места дислокации по состоянию на 23 февраля 2022 года", - сказал Кислица.
Продолжающийся переговорный процесс никоим образом не снимает необходимости предоставления Украине дополнительной помощи оружием и наложения новых санкций на РФ за акт агрессии, заверил Сергей Кислица.
- 29 марта российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
- Однако впоследствии представитель России на переговорах уточнил, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.
- В Генштабе ВСУ считают, что "отвод войск" РФ, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и преследует цель введения в заблуждение военного руководства ВСУ.
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