Это беспрецедентный удар по Москве, но процесс депутинизации пока отстает, - представитель Украины в Совбезе ООН

Об этом сообщает Укринформ .



"17 тыс. военнослужащих, более 1700 единиц бронетехники, почти 600 танков, более 300 артиллерийских систем, 127 самолетов и 129 вертолетов, почти 100 ракетных установок, 54 системы ПВО и семь кораблей. Это беспрецедентный удар по Москве (в войне), перед которым тускнеют цифры советских потерь в Афганистане", - сказал Кислица.



По словам Сергея Кислицы, звучащие со стороны России заявления и действия кремля свидетельствуют о том, что "процесс депутинизации пока отстает". Дипломат также высказался по поводу переговоров в Стамбуле.



"Возможно, что Россия готова сделать шаги вперед, хотя до устойчивого прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации еще далеко. Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех российских вооруженных формирований в места дислокации по состоянию на 23 февраля 2022 года", - сказал Кислица.



Продолжающийся переговорный процесс никоим образом не снимает необходимости предоставления Украине дополнительной помощи оружием и наложения новых санкций на РФ за акт агрессии, заверил Сергей Кислица.

29 марта российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.

Однако впоследствии представитель России на переговорах уточнил, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.

В Генштабе ВСУ считают, что "отвод войск" РФ, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и преследует цель введения в заблуждение военного руководства ВСУ.