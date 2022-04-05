Это армия извращенцев. Мы воюем с дегенератами, криминальными недолюдками – комбат ТрО

Об отсутствии моральных норм и военной чести в армии врага поделился своими выводами Петр Кузик, комбат ТрО Киева в эфире Еспресо TV



Командир батальона рассказал: "Так случилось, что мы первые с подразделением заскочили в Гостомель и Бучу, еще вытесняли их оттуда, они еще не успели отступить тогда. То, что мы увидели… Уже много сказано на эту тему. Я сделал выводы, что мы не воюем с солдатами, у солдата есть кодекс чести воина, офицерская честь и т.д. Мы воюем с дегенератами, уголовниками, у которых мировоззрение сформировано на убийство нас только потому, что мы украинцы. Они убивали детей, они насиловали детей. Я не могу понять, заходим, а там расстреляны бабушка и дедушка за 80 лет. Чем они им мешали?"



Петр Кузык продолжил: "Семьями убиты люди, расстрелянны со связанными назад руками. Я так понимаю, пытали, насиловали, убивали на глазах у родителей. Кто это может делать в наше время? Это отбросы, это не люди. Это не солдаты, это армия извращенцев, дегенератов и фюрер их дегенерат. До того, для меня весь русский народ это соучастники этих преступлений, они выбрали эту власть, они одобряют войну или тихо молчат. Много чего там насмотрелся, они оставляли своих убитых офицеров, им важнее были микроволновки и одеяла, то есть у них нет человеческих отношений между собой, что уж говорить, как к нам они относятся.

Не важно, какая религия исповедуется, не важно, в какую церковь ты ходишь, их нужно просто истреблять, не задумываясь. Это единственный шанс на будущее, на жизнь".