"Это абсурд". В Беларуси в течение месяца картофель подорожал на 188%

Найти картофель дешевле 1 белорусского рубля за килограмм (10,59 грн, по курсу на 21 августа 2021 года) - задача не из простых. В службах доставки ценник и вовсе превышает в некоторых случаях отметку в 4 рубля (42,38 грн), передает Еспресо.TV со ссылкой на минское издание Zerkalo.io , образованное на основе запрещенного цензурой популярного в Беларуси новостного портала TUT.by.



При этом дешевле белорусской является продукция из Украины, Азербайджана и Пакистана.



Официальная же статистика взамен настаивает на якобы снижении розничных цен на картофель.



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"Картофель подорожал аж на 188%. Это абсурд ... бывшему колхознику (Лукашенко - ред.), который странным образом попал не в свое кресло, теперь даже его хваленые колхозы нельзя доверить. Все, чего касается диктатор, принимает деструктивный характер.



Его страх - это мы, простые рабочие. Трактористы, заводчане, офисные сотрудники - да кто угодно. Его реальная угроза - забастовка ", - комментирует ситуацию оппозиционный ТГ-канал Баста .



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