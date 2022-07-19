"Это абсолютное вранье", - Ермак о заявлениях Спартц

Об этом заявил Андрей Ермак в интервью НВ.

Он, в частности, отверг обвинения в том, что попытался надавить на Спартц через советника президента США Джейка Салливана. "У меня есть постоянный контакт, он не меняется уже много месяцев — с господином Салливаном. Я с ним разговаривал на прошлой неделе, я с ним буду разговаривать в четверг. Если мы не разговариваем, мы обмениваемся текстовыми сообщениями. Такое же активное общение у меня продолжается с британскими партнерами и с другими. Никаких изменений".

Что касается других заявлений Виктории Спартц, то Ермак утверждает, что "огласки так называемй скандал в США не имел".

"Его больше попытались распространять здесь у нас. К сожалению, сегодня политические интересы некоторых наших политиков заставляют их использовать это против меня и против нашей команды. Мои инициативы, можете проверить, относительно прозрачности и контроля использования оружия, появились задолго до того, как это началось. Я все же считаю, что люди умнее любой пропаганды и поэтому никоим образом не отвечал. Хотя это обидно, хотя это неправда, хотя это абсолютная ложь", - подытожил руководитель ОПУ.

9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.

В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.

10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.

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