Это абсолютно незаконное решение, - Княжицкий об отстранении Разумкова от ведения заседаний Рады
Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий назвал незаконным решение об отстранении председателя ВР Дмитрия Разумкова от ведения заседаний парламента
Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.
"Это абсолютно незаконно, так как регламент прямо говорит, что отстранить главу (ВР - ред.) можно только в случае того, что на том пленарном заседании, которое он ведет, он или что-то нарушает, или систематически нарушал. Никаких претензий по ведению сегодняшнего заседание у Разумкова не было. Поэтому очевидно закону это голосование большинства "Слуг народа", "Доверия", "За будущее" и трех представителей "Голоса" не имеет никакого отношения. это абсолютно незаконное решение ", - отметил Княжицкий.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригласил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.
- 5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний.
- Впоследствии, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября.
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