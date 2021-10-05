Это абсолютно незаконное решение, - Княжицкий об отстранении Разумкова от ведения заседаний Рады

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

"Это абсолютно незаконно, так как регламент прямо говорит, что отстранить главу (ВР - ред.) можно только в случае того, что на том пленарном заседании, которое он ведет, он или что-то нарушает, или систематически нарушал. Никаких претензий по ведению сегодняшнего заседание у Разумкова не было. Поэтому очевидно закону это голосование большинства "Слуг народа", "Доверия", "За будущее" и трех представителей "Голоса" не имеет никакого отношения. это абсолютно незаконное решение ", - отметил Княжицкий.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригласил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.

5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний.

Впоследствии, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября.

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