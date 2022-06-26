Это 600 млрд долларов до 2027 года. Байден рассказал о проектах, над которыми работают лидеры G7
Президент США Джо Байден после первого дня саммита "Большой семерки" сообщил о вызовах, над которыми работают мировые лидеры. Он отметил, что страны договорились о партнерстве с привлечением 200 млрд долларов
Байден рассказал об этом во время пресс-конференции, которую транслировал Голос Америки.
"Сегодня мы официально положили начало партнерству мировой инфраструктуры, инвестициям. У нас есть десятки проектов, которые мы уже воплощаем в мире и я очень горжусь, что мы мобилизуем 200 млрд долларов на это партнерство. И сейчас в "Большой семерке" мы берем на себя это обязательства, потому что именно эти страны могут больше повлиять на мир. Мы можем коллективно мобилизовать 600 млрд долларов до 27 года", - сказал Байден.
По его словам, эти инвестиции важны для мировой стабильности, сферы здравоохранения, безопасности, для цифровых связей, гендерного равенства, климата и энергобезопасности.
"Год назад мы договорились, что страны G7 увеличат финансирование для качественной инфраструктуры. Для того чтобы финансировать страны со средним доходом и это касается всех стран, которые здесь представлены, а именно строительство на основе лучших практик. Это партнерство, прозрачность, защита экологии, защита труда. Это лучшие варианты для мира. Для того чтобы улучшить инфраструктуру и улучшать свои жизни", - добавил он.
- Утром 26 июня Президент США прибыл в Мюнхен, где 26-28 июня пройдет саммит стран "Большой семерки".
- Джо Байден заявил , что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что после вторжения РФ в Украину НАТО и "Большая семерка" распадутся.
- Президент США назвал ракетный удар, который Россия 26 июня нанесла по Киеву, варварством.
- Также Байден сказал , что миру придется больше инвестировать в альтернативную энергетику, поскольку полномасштабная война России против Украины отразилась на энергорынках.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное