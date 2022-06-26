Байден рассказал об этом во время пресс-конференции, которую транслировал Голос Америки.

"Сегодня мы официально положили начало партнерству мировой инфраструктуры, инвестициям. У нас есть десятки проектов, которые мы уже воплощаем в мире и я очень горжусь, что мы мобилизуем 200 млрд долларов на это партнерство. И сейчас в "Большой семерке" мы берем на себя это обязательства, потому что именно эти страны могут больше повлиять на мир. Мы можем коллективно мобилизовать 600 млрд долларов до 27 года", - сказал Байден.

По его словам, эти инвестиции важны для мировой стабильности, сферы здравоохранения, безопасности, для цифровых связей, гендерного равенства, климата и энергобезопасности.

"Год назад мы договорились, что страны G7 увеличат финансирование для качественной инфраструктуры. Для того чтобы финансировать страны со средним доходом и это касается всех стран, которые здесь представлены, а именно строительство на основе лучших практик. Это партнерство, прозрачность, защита экологии, защита труда. Это лучшие варианты для мира. Для того чтобы улучшить инфраструктуру и улучшать свои жизни", - добавил он.

Утром 26 июня Президент США прибыл в Мюнхен, где 26-28 июня пройдет саммит стран "Большой семерки".

Джо Байден заявил , что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что после вторжения РФ в Украину НАТО и "Большая семерка" распадутся.

Президент США назвал ракетный удар, который Россия 26 июня нанесла по Киеву, варварством.

Также Байден сказал , что миру придется больше инвестировать в альтернативную энергетику, поскольку полномасштабная война России против Украины отразилась на энергорынках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb