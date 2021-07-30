Этим вопросом мы будем заниматься, - Данилов о Фирташе и газораспределительных системах
За последнее время государство потеряло 16 920 км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность
Об этом в пятницу, 20 июля, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга СНБО, передает Еспресо.TV .
"Мы обратили внимание на состояние газораспределительных систем. В последнее время государство каким-то странным образом потеряло 16 920 км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность. Мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом, надо выяснить, как это произошло, что государство потеряло километры сетей ", - сказал Данилов.
Он выразил убеждение, что в этой сфере царит тотальная монополия, а одна из компаний, которая имеет отношение к Дмитрию Фирташу, владеет 70% облгазов.
"В отношении Фирташа введены персональные санкции. Этим вопросом мы будем заниматься, согласно решению СНБО давать поручения Кабмина, проверять все для того, чтобы войти в соответствие с действующим законодовства. Мы не можем допустить, чтобы кто-то шантажировал нас как государство", - подчеркнул Данилов.
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