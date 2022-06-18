Об этом он заявил в интервью LIGA.net .

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей (гибнут, - ред.) на фронте. Некоторые вообще о 1000 заявили. У них нет возможности получить такую информацию", - заверил Данилов.

Он подчеркнул, что этого нельзя делать даже для того, чтобы давить на партнеров.

"Я не знаю, что это. Но надо отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей. Если вы партнеры, – вы садитесь и разговариваете", - сказал Данилов.

16 июня глава украинской переговорной группы с россиянами нардеп Давид Арахамия заявил, что в столкновениях с российскими войсками ежедневно погибают и получают ранения до тысячи украинских защитников.

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