Этим нельзя жонглировать, это не кегли и не цирк, - Данилов возмутился из-за данных о потерях в 1000 бойцов ВСУ в день
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал политиков не обнародовать непроверенные данные о количестве погибших украинских военных
Об этом он заявил в интервью LIGA.net .
"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей (гибнут, - ред.) на фронте. Некоторые вообще о 1000 заявили. У них нет возможности получить такую информацию", - заверил Данилов.
Он подчеркнул, что этого нельзя делать даже для того, чтобы давить на партнеров.
"Я не знаю, что это. Но надо отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей. Если вы партнеры, – вы садитесь и разговариваете", - сказал Данилов.
- 16 июня глава украинской переговорной группы с россиянами нардеп Давид Арахамия заявил, что в столкновениях с российскими войсками ежедневно погибают и получают ранения до тысячи украинских защитников.
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