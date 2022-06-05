Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Instagram Екатерины Усик появилась stories, где она высмеяла Владимира Путина, Сергея Шойгу и Дмитрия Пескова.

"Вот, пожалуйста, не проработана детская травма. На самом деле все очень серьезно, как мы видим. Этих трех парней явно в детстве избивали и не особо любили. Вот и результат", - написала жена боксера.

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