Этих ребят явно в детстве избивали и не особо любили, – жена Усика высмеяла Путина, Шойгу и Пескова
Жена боксера Александра Усика, Екатерина, уверена, что Владимира Путина в детстве избивали и не любили
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Instagram Екатерины Усик появилась stories, где она высмеяла Владимира Путина, Сергея Шойгу и Дмитрия Пескова.
"Вот, пожалуйста, не проработана детская травма. На самом деле все очень серьезно, как мы видим. Этих трех парней явно в детстве избивали и не особо любили. Вот и результат", - написала жена боксера.
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