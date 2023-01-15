"Эти же террористы придут и за вами": Зеленский обратился к россиянам

Об этом он сказал в вечернем обращении от 15 января.

Президент также подчеркнул, что когда это произойдет, россиян "некому будет защитить"

"Хочу сказать всем россиянам, особенно тем, кто даже сейчас не смог сказать хотя бы пару слов в осуждение этого террора, хотя прекрасно все видят и знают: ваше трусливое молчание, попытка переждать происходящее закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствует страх, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. Когда оно придет за вами, некому будет вас защитить", - сказал Владимир Зеленский.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 30 погибли, 43 человека в розыске.

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