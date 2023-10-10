Эти вещи давно вышли из моды, а вы их до сих пор носите? Какую именно одежду в этом году стоит выбросить
Мода – капризная дама. За ее трендами не всегда успеваем следить. Чтобы всегда выглядеть современно – стоит не только иметь свой особый стиль, но и следить за модными тенденциями каждого сезона. Итак, что следует выбросить в этом году?
Кроссовки на танкетке
Не цепляйтесь за старые вещи. Не донашивайте то, что давно потеряло свой вид и актуальность. К тому же кроссовки на танкетках довольно неудобны. В них очень просто подвернуть ногу. Балетки или кеды - это то, что позволит вам легко двигаться и чувствовать себя комфортно.
- отдайте предпочтение кедам или балеткам
Фото: из общедоступных источников
Натуральный мех
Во всем мире натуральный мех уже давно стал моветоном. Носить на себе несколько десятков уничтоженных животных - что может быть более отвратительным? На сегодняшний день в промышленности уже существуют замечательные эко-меха, и шубка именно из такого материала будет свидетельствовать о том, что ее хозяйка заботится об окружающей среде на нашей планете.
- многие именитые бренды давно отказались от натурального меха и активно выступают за защиту животных
Фото: из общедоступных источников
Бандажные платья
Бандажные платья довольно сексуальны. Но сегодня женщины борются за свое право на равенство с мужчинами. Элегантный свободный наряд только подчеркнет вашу скрытую сексуальность. Зачем выглядеть пошлой в современном мире?
- отдайте предпочтение элегантным свободным нарядам
Фото: www.freepik.com
Брюки "афгани"
Будучи на пике в модных трендах, такие штаны все же не слишком нарядны в женском гардеробе. Но тренд прошел, поэтому модницы и модники могут выдохнуть с облегчением.
- лучше носить широкие брюки из хлопка, сатина или вискозы.
Фото: из общедоступных источников
Джинсы-скинни
Просто сделайте это – выбросьте старые джинсы! Не цепляйтесь за старую жизнь. Купите новые джинсы элегантного кроя. И будьте всегда в тренде!
- если хотите подчеркнуть красоту ножек – выберите slim fit
Фото: из общедоступных источников
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