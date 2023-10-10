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Эти вещи давно вышли из моды, а вы их до сих пор носите? Какую именно одежду в этом году стоит выбросить

10 октября, 2023 вторник
17:57
Общество

Мода – капризная дама. За ее трендами не всегда успеваем следить. Чтобы всегда выглядеть современно – стоит не только иметь свой особый стиль, но и следить за модными тенденциями каждого сезона. Итак, что следует выбросить в этом году?

Кроссовки на танкетке

Не цепляйтесь за старые вещи. Не донашивайте то, что давно потеряло свой вид и актуальность. К тому же кроссовки на танкетках довольно неудобны. В них очень просто подвернуть ногу. Балетки или кеды - это то, что позволит вам легко двигаться и чувствовать себя комфортно.

  • отдайте предпочтение кедам или балеткам
кросівки на танкетці

Фото: из общедоступных источников

Натуральный мех

Во всем мире натуральный мех уже давно стал моветоном. Носить на себе несколько десятков уничтоженных животных - что может быть более отвратительным? На сегодняшний день в промышленности уже существуют замечательные эко-меха, и шубка именно из такого материала будет свидетельствовать о том, что ее хозяйка заботится об окружающей среде на нашей планете.

  • многие именитые бренды давно отказались от натурального меха и активно выступают за защиту животных
натуральне хутро

Фото: из общедоступных источников

Бандажные платья

Бандажные платья довольно сексуальны. Но сегодня женщины борются за свое право на равенство с мужчинами. Элегантный свободный наряд только подчеркнет вашу скрытую сексуальность. Зачем выглядеть пошлой в современном мире?

  • отдайте предпочтение элегантным свободным нарядам
бандажні сукні

Фото: www.freepik.com

Брюки "афгани"

Будучи на пике в модных трендах, такие штаны все же не слишком нарядны в женском гардеробе. Но тренд прошел, поэтому модницы и модники могут выдохнуть с облегчением.

  • лучше носить широкие брюки из хлопка, сатина или вискозы.
штани «афгані»

Фото: из общедоступных источников

Джинсы-скинни

Просто сделайте это – выбросьте старые джинсы! Не цепляйтесь за старую жизнь. Купите новые джинсы элегантного кроя. И будьте всегда в тренде!

  • если хотите подчеркнуть красоту ножек – выберите slim fit

джинси-скінні

Фото: из общедоступных источников

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