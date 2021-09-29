"Эти лица страну проживания перепутали": в ОАСК отреагировали на штраф в 4,5 тыс. грн судье Вовку

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Вовк "неоднократно заявлял, что не имеет статуса подозреваемого по делу, в отношении которого его якобы вызвали".

"Отметим, что это не только его личная позиция, но и позиция украинского суда, Высшего совета правосудия, Офиса Генерального прокурора Украины и самое главное - позиция украинского закона. Наверное, что в ВАКС и НАБУ свой особый закон, свое правосознание и правоприменение, или они учились не в украинских вузах. А возможно, эти лица страну проживания перепутали, или пользуются какими-то директивами или меморандумами. Заметим, что некоторым лицам рано или поздно украинский закон придется прочитать и выполнить, а главное - отвечать за его систематическое игнорирование ", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений судьями Окружного административного суда Киева.

ВАКС уже 6 раз принимал решение о принудительном приводе Вовка в суд.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд наложил на председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание в размере 4540 грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb