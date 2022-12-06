"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников объяснил, почему ракетные удары не дадут оккупантам желаемых результатов
Российская армия ракетным террором мирного населения лишь укрепляет поддержку Украины со стороны западных партнеров и приближает нашу победу
Об этом Министр обороны Алексей Резников сказал в эфире телемарафона.
По его словам, оккупанты, не имея преимущества над ВСУ на фронте, пытаются запугать гражданское население, чтобы люди потребовали от власти сдаться.
"Сразу в мире найдутся адвокаты Кремля, которые радостно будут потирать ладоши и говорить "садимся за стол переговоров" и давать какие-то "гарантии" и т.д.", - пояснил глава Минобороны.
Однако, подчеркнул Резников, оккупанты своими действиями лишь порождают еще большую ненависть украинцев к ним.
"Они (россияне, - ред.) даже цинично называют эти удары "гуманитарными обстрелами" и "гуманитарными ракетами". Но они не понимают одного - такие атаки лишь усиливают сопротивление и устойчивость украинской нации. Более того, это усиливает желание партнеров нас поддержать" , – подчеркнул министр.
Он вспомнил, как один из массированных ударов принципиально изменил настроения министров на заседании Рамштайна, тогда партнеры резко начали говорить о повышении поддержки ПВО Украины. В частности, тогда Испания согласилась предоставить свои Hawk.
"Поэтому эти идиоты (российские оккупанты, - ред.) просто делают вещи, которые не приведут их ни в коем случае к победе. Они приведут нас с вами к нашей победе", - подытожил Резников.
- 5 декабря Россия массово обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры.
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