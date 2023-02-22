Об этом говорится в пресс-релизе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, освещают потери и страдания, причиненные людям с момента начала вооруженного нападения России 24 февраля прошлого года... И наши данные – только верхушка айсберга", - отметил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Из-за нехватки электроэнергии и воды в холодные зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 миллионов человек покинули свои дома", - добавил он.

По его словам, пострадали и молодые, и старые, однако именно пожилые люди чаще всего оставались в зоне боевых действий и месяцами прятались в сырых погребах.

"По данным мониторинговой миссии Управления ООН по правам человека в Украине, среди погибших взрослых среди гражданского населения, пол которых был известен, мужчины составляли 61,1 процента, а женщины – 39,9 процента", - говорится в пресс-релизе.

Чаще всего причиной смерти этих людей были взрывные травмы, вызванные артиллерийскими снарядами, крылатыми и баллистическими ракетами и авиаударами.