"Эти данные – только верхушка айсберга": ООН заявила о не менее 8 тыс. погибших гражданских в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 8 тысяч гражданских людей, более 13 тысяч человек получили ранения
Об этом говорится в пресс-релизе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
"Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, освещают потери и страдания, причиненные людям с момента начала вооруженного нападения России 24 февраля прошлого года... И наши данные – только верхушка айсберга", - отметил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Из-за нехватки электроэнергии и воды в холодные зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 миллионов человек покинули свои дома", - добавил он.
По его словам, пострадали и молодые, и старые, однако именно пожилые люди чаще всего оставались в зоне боевых действий и месяцами прятались в сырых погребах.
"По данным мониторинговой миссии Управления ООН по правам человека в Украине, среди погибших взрослых среди гражданского населения, пол которых был известен, мужчины составляли 61,1 процента, а женщины – 39,9 процента", - говорится в пресс-релизе.
Чаще всего причиной смерти этих людей были взрывные травмы, вызванные артиллерийскими снарядами, крылатыми и баллистическими ракетами и авиаударами.
- По данным Офиса омбудсмена, в Украине с начала полномасштабной войны с РФ считаются пропавшими 345 детей.
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