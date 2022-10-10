Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

"В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены цели без всякой военной необходимости. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", - говорится в заявлении президента США.

Байден заявил, что эти атаки только еще больше укрепляют приверженность США помогать народу Украины столько, сколько нужно.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим вынуждать Россию платить цену за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", - говорится в заявлении.

Он призвал Россию немедленно прекратить неспровоцированную агрессию против Украины и вывести свои войска.

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