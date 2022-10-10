Эти атаки только больше побуждают США помогать Украине. Байден отреагировал на ракетный обстрел
США решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины
Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.
"В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены цели без всякой военной необходимости. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", - говорится в заявлении президента США.
Байден заявил, что эти атаки только еще больше укрепляют приверженность США помогать народу Украины столько, сколько нужно.
"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим вынуждать Россию платить цену за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", - говорится в заявлении.
Он призвал Россию немедленно прекратить неспровоцированную агрессию против Украины и вывести свои войска.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской областях. В Тернопольской и Хмельницкой областях сработала ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракеты, 24 беспилотника , из них 13 - иранские "Шахид-136".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.24
Покупка 40.24Продажа 41.13
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное