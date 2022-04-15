Об этом президент Украины заявил во время традиционного вечернего видеообращения.



"Вопрос, как обеспечить безопасность для Украины, Европы, больше никогда не будет риторическим. Мы этого никогда не допустим. Я благодарен всем, кто нас поддержал, кто спросил сразу: "Чем помочь?", кто стал с нами спина к спине и помог. получить то, что необходимо для обороны", – сказал Зеленский.



"Это время, эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров. Я увидел большую щедрость у тех, кто и сам не богат. Я увидел чрезвычайную решительность у тех, кого глобальные лидеры обычно не воспринимали всерьез. Я увидел, что демократический мир действительно имеет тех, чьей воли достаточно для защиты свободы. Увидел политиков, которые вели себя так, будто у них нет никакой власти, и увидел неполитиков, которые сделали за эти 50 дней больше, чем некоторые государственные деятели, претендовавшие на лидерство" сказал Зеленский.



"Но это все – только надстройка. Надстройка над тем, как Украину защищают наши люди, весь наш народ", - резюмировал президент Украины, перечислив при этом самые выдающиеся победы минувших полста дней войны.



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