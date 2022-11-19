Я уже писал, что эта зима станет последней для русской империи. Должен объяснить, что имеется в виду. Конечно, 140 миллионов жителей нашего агрессивного северо-восточного соседа никуда не денутся. Они не умрут, их всех не запустят в космос (думаю, вы помните этот старый анекдот). Люди останутся, изменения произойдут в системах.

Пока кланы выясняют отношения, регионы начинают отпадать, погружаясь в конфликт всех против всех

В негативном сценарии ослабления центральной власти открытый конфликт между властными группировками и сокращение властно-коррупционной ренты приводят к погружению страны в хаос. Пока кланы выясняют отношения, регионы начинают отпадать, погружаясь в конфликт всех против всех. Риски бесконтрольного распространения ядерного оружия, этнических чисток, масштабного кризиса беженцев неизмеримо возрастают.

В позитивном сценарии нынешние управленческие элиты с помощью национально-освободительных движений настраивают механизмы мирного демонтажа империи и реконструкции постимперского пространства на принципах основополагающих документов ООН, денуклеаризации, мирного разрешения конфликтов, защиты прав человека, наказания военных преступников и солидарной ответственности перед Украиной. Этот путь прописан в Декларации о деколонизации, принятой национально-освободительными движениями.

Закручивание гаек, сталинизация или иранизация приведет к отпадению народов и регионов. Откручивание гаек, попытка либерализации приведет к отпадению народов и регионов

Второй сценарий маловероятный, но упорная согласованная совместная работа международного сообщества и национально-освободительных движений могла бы превратить его в неотвратимую реальность.

Любые другие сценарии мало реалистичны. Закручивание гаек, сталинизация или иранизация приведет к отпадению народов и регионов. Откручивание гаек, попытка либерализации приведет к отпадению народов и регионов.

Я не говорю "две — три недели", потому что это длительный и сложный процесс. Когда я утверждаю, что следующей зимой российской империи уже не будет, а постимперское пространство встретит 1 декабря 2023 года в новой реальности, – я могу ошибаться. Но процесс демонтажа неотвратим.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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