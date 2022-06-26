Военнослужащий ВСУ рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Брюсселе, в Париже, в Киеве все прекрасно понимают, что эта война завершится распадом России и альтернативы этому нет. Президент страны-агрессора Путин будет посылать свои ракеты в Украину, пока он будет их иметь", - отметил Омелян.

Дипломат добавил, что Европа поддерживает Украину.

"Еврокомиссия единогласно на стороне Украины. Мы видим, что все решения украинских вопросов выносились в поддержку народа Украины, в частности кандидатство на членство Европейского Союза", - отметил Владимир Емельян.

26 июня премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита "Большой семерки" согласились, что в войне России против Украины наступил критический момент.

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