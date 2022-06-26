Эта война завершится распадом России. Альтернативы этому нет, – дипломат Владимир Омелян
Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг Владимир Омелян считает, что нет альтернативы тому, что российско-украинская война завершится распадом страны-агрессора Российской Федерации
Военнослужащий ВСУ рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Брюсселе, в Париже, в Киеве все прекрасно понимают, что эта война завершится распадом России и альтернативы этому нет. Президент страны-агрессора Путин будет посылать свои ракеты в Украину, пока он будет их иметь", - отметил Омелян.
Дипломат добавил, что Европа поддерживает Украину.
"Еврокомиссия единогласно на стороне Украины. Мы видим, что все решения украинских вопросов выносились в поддержку народа Украины, в частности кандидатство на членство Европейского Союза", - отметил Владимир Емельян.
- 26 июня премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита "Большой семерки" согласились, что в войне России против Украины наступил критический момент.
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