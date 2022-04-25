Эта война стала по-настоящему народной для Украины и показала, что украинская идея одинаково сильна по всей стране, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что война Украины с РФ стала народной для украинцев
Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что за 2 месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 нашим защитникам.
"Украинцы и украинки проявили по-настоящему массовую готовность защищать государство. В любом возрасте, любом имущественном состоянии, любом образовании - украинцы и украинки все равно встали на защиту государства. Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея одинаково сильна, одинаково всенародна», – заявил президент.
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