Эта война стала по-настоящему народной для Украины и показала, что украинская идея одинаково сильна по всей стране, - Зеленский

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.



Зеленский отметил, что за 2 месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 нашим защитникам.



"Украинцы и украинки проявили по-настоящему массовую готовность защищать государство. В любом возрасте, любом имущественном состоянии, любом образовании - украинцы и украинки все равно встали на защиту государства. Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея одинаково сильна, одинаково всенародна», – заявил президент.

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