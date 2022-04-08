Эта война решает судьбу не только Украины, но и всех имеющих общую границу с Россией - Зеленский в обращении в парламент Финляндии

Об этом Владимир Зеленский сообщил , выступая в парламенте Финляндии.

"Я уверен, что вы понимаете – когда они попытаются влезть в вашу страну – они сделают то же самое и у вас, что и у нас в Буче. Чего я вам точно не желаю. Они сделают, как в Буче, во всех городах, куда зайдут. Где их руководство решит, что это якобы часть их империи, а не земля другого народа", - отметил лидер Украины.

И даже если их солдаты не будут знать для чего воюют, они будут это делать. Ибо эта ненависть и презрение ко всему чужому у них сейчас воспитывается на государственном уровне.

"Вы уже видели бессмысленность и жестокость вторжения из России. И надо быть честным, эта угроза для вас сохраняется и дальше. И нужно сделать все, чтобы это не повторялось снова. Война России против Украины решает сейчас не только судьбу нашего государства, не только судьбу нашего народа, но всех, кто имеет общую границу с Россией. Как и вы 83 года назад, Украина имеет смелость защищаться против врага, чьи силы значительно превосходят. Их просто очень много в количественном пересчете, у них очень много техники и очень много ракет и много людей, которых можно бросить на войну.

Также много нефтедолларов, которые тратятся на пропаганду агрессии. Но, как и ваша смелость спасла ваше государство, так и наша смелость противостоит этому вторжению. Противостоит уже 44 дня, но еще предстоит многое сделать для победы" , – добавил президент.

Но в отличие от ситуации перед Второй мировой сейчас демократический мир понял, что нельзя закрывать глаза на экспансию тирании.

"Да, нам до сих пор приходится ежедневно убеждать лидеров, что необходимы такие санкции против России, которые она не сможет обойти и точно остановят ее военную машину. Нам до сих пор приходится просить о необходимом оружии и нам до сих пор отвечают, что мы еще должны подождать самолеты, противоракетные системы , танки, противокорабельное оружие Ждать, когда мы ежедневно теряем сотни людей, когда десятки наших городов разрушены. Когда больше, чем 10 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.Мы вместе должны сделать все, чтобы они вернулись домой, чтобы остановить Россию, чтобы остановить войну , чтобы в Украине снова был мир, а российские оккупанты ушли с нашей территории.И у меня есть вопрос, являются ли соучастниками гибели наших людей, как убивающие их, так и заставляющие нас ждать. Ждать самого необходимого, ждать возможности себя защитить", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава Украины также отметил, что искренне благодарен Финляндии, за то, что она не медлила, когда началось вторжение России, и попросил и дальше проявлять инициативу в помощи украинскому народу:

"Благодарен за то, что сразу пришли нам на помощь, что приняли историческое решение о предоставлении Украине оборонной поддержки, за то, что вы проявляете принципиальность. За то, что вы являетесь одним из моральных лидеров антивоенной коалиции. Но я прошу вас проявить еще больше лидерства, как на уровне ЕС, так и в двусторонних отношениях, чтобы поддержать нашу борьбу за свободу".

Напомним, сегодня, 8 апреля, Зеленский выступил в парламенте Финляндии и предложил ей принять участие в восстановлении учебных заведений и модернизации образования в послевоенной Украине.

Также напомнил, что нам нужен санкционный "коктейль Молотова", полное эмбарго на нефть или блокировку доступа России к средствам за нее.

Фактически одновременно с выступлением Зеленского на государственные сайты Финляндии осуществлена мощная DDOS-атака.

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