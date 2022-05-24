English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Эта война превратилась в бойню. В Офисе генпрокурора сообщили о 13 тыс. производств по военным преступлениям России

Эта война превратилась в бойню. В Офисе генпрокурора сообщили о 13 тыс. производств по военным преступлениям России

24 мая, 2022 вторник
03:37
война с Россией

По состоянию на 23 мая расследуется около 13 тысяч дел о предполагаемых военных преступлениях РФ

Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на слова главы Офиса Генпрокурора Ирины Венедиктовой во время открытия выставки Russia War Crimes House.

Она отметила, что сейчас есть список из примерно 600 человек, которые могут быть причастны к военным преступлениям. Подозрения объявлены уже 49 российским солдатам.

"Все свидетельствует о том, что российская военно-политическая элита безоговорочно вернулась к жестокой военной тактике насилия… Особенно это проявляется на территориях, оказавшихся на передовой войне, которая практически превратилась в бойню", - добавила Ирина Венедиктова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

расследование
Офис генерального прокурора
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України
23 мая, 2022 понедельник
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины
23 мая, 2022 понедельник
Путина пытались убить после вторжения РФ в Украину, – начальник ГУР МО Буданов
Володимир Ар'єв
22 мая, 2022 воскресенье
Кабмин скрывает заполненную анкету на вступление в ЕС. Обращаюсь к правоохранителям, - нардеп Арьев
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 33.81
    Покупка 33.81
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.3
    Продажа 37.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
24 мая
04:22
Кофейный гигант Starbucks навсегда закрывает свой бизнес в России, - СМИ
03:59
эстония солдаты
Больше всех государств мира. Эстония предоставила Украине помощь, объемом 1/3 военного бюджета, - Подоляк
03:14
На Юге оккупанты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления, - штаб оперативного командования
02:51
Российские оккупанты на Херсонщине и Запорожье создали около двух десятков "комендатур"
02:29
Строковиков, погибших на крейсере "Москва", в минобороны РФ считают "умершими в результате крушения", - СМИ
02:07
Расстрел сотрудника АЭС в Энергодаре произошел как месть за покушение на местного коллаборанта Шевчика, - Запорожская ОВА
01:45
Укроборонпром сообщил, что пять предприятий концерна захвачены оккупантами
01:23
Болгария предлагает странам ЕС обнародовать свои контракты с Газпромом и выработать единый подход к энергетическому сотрудничеству с Россией
01:07
Великобритания совместно с США ищут альтернативу GPS на случай атаки РФ на спутники
00:56
Роберта Мецола
"Терроризм никогда не может быть оправдан, ни при каких условиях", - президент Европарламента выступила в израильском кнессете
00:47
Правительство Литвы поддержало православную общину в намерении отсоединиться от РПЦ и обратилось к патриарху Варфоломею.
00:37
Нефтяное эмбарго против России – "в пределах досягаемости", - вицеканцлер Германии
00:19
На фото военная техника оккупантов
Защитники Донбасса 23 мая отразили 16 атак врага, уничтожили более 20 единиц техники и около 10 воздушных целей
00:14
ПЦУ объявила о намерении основать монастырь в Киево-Печерской лавре
2022, понедельник
23 мая
23:54
Россия наращивает авиацию у наших границ, однако в небо над Украиной не заходит, - Воздушные силы
23:54
Михаил Федоров
Игровая платформа Xbox официально запустится в Украине, - Федоров
23:26
"Бораться и победить": Зеленский заявил, что в ближайшие недели война будет сложной и призвал каждого украинца работать на победу
22:56
Эксклюзив
Скорее всего, до 2-х недель мы увидим практические решения по разблокированию украинских морских портов, — военный эксперт Киричевский
22:53
Самая тяжелая боевая ситуация на Донбассе, но ВСУ и там ходят в контратаки, - Зеленский
22:47
Денис Шмыгаль поддержал идею премьер-министра Польши об источниках средств на восстановление Украины
22:42
Аналитика
Оккупанты пытаются компенсировать потери в технике устаревшими образцами. Колонка Сергея Згурца
22:37
Россия выпустила по Украине около 2,3 тыс. ракет, - Зеленский
22:30
Алексей Резников
Подводя итоги Рамштайн-2, Алексей Резников использовал неожиданную метафору из "Звездных войн"
22:15
На фото президент Украины Владимир Зеленский
"Если вопрос на столе будет один – прекращение войны", - Зеленский об условии встречи с Путиным
22:13
ВСУ выбили россиян из села Тошковка в Луганской области, - Гайдай
21:57
В боях с оккупантами погиб боксер, двукратный чемпион Украины Олег Прудкий
21:56
Россияне на Донбассе имеют в 20 раз больше техники, чем у ВСУ, - Зеленский
21:45
Днепропетровщина подверглась ракетным ударам россиян, - председатель ОВА
21:39
На Кировоградщине ПВО сбила российскую ракету
21:28
Гитанас Науседа
Литва 1 июня отзовет посла из России
21:26
Общая стратегия Путина в отношении Украины неизвестна – глава Пентагона.
21:22
Карта боевых действий в Украине на 19:00 23 мая
21:14
зерно порты
В Венгрии заявили о готовности помочь с экспортом украинского зерна
21:08
США увеличили на треть количество своих военных в Европе с начала войны в Украине
21:05
Эксклюзив
Если Украина станет членом ЕС менее чем за 10 лет, это будет достойный результат, - Климкин
20:50
Вертолеты, танки и ракетные системы - от Чехии, "Гарпун" - от Дании, артиллерия - от Греции и Италии. Ллойд Остин рассказал о помощи Украине после встречи в Рамштайне
20:43
Ольга Стефанишина
"Первая остановка - Париж": Стефанишина начала серию визитов в столицы Евросоюза для переговоров по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС
20:27
"Выглядит так, что у власти снова главный враг не Путин, а Порошенко", - политолог Гарань
20:26
Военные Новой Зеландии будут обучать бойцов ВСУ пользоваться гаубицами L119
20:04
Эксклюзив
Авиация, минометы, бронетехника: в окрестностях Северодонецка враг озверел и ведет активные штурмовые действия, — боец "Легиона Свободы"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV