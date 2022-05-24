Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на слова главы Офиса Генпрокурора Ирины Венедиктовой во время открытия выставки Russia War Crimes House.

Она отметила, что сейчас есть список из примерно 600 человек, которые могут быть причастны к военным преступлениям. Подозрения объявлены уже 49 российским солдатам.

"Все свидетельствует о том, что российская военно-политическая элита безоговорочно вернулась к жестокой военной тактике насилия… Особенно это проявляется на территориях, оказавшихся на передовой войне, которая практически превратилась в бойню", - добавила Ирина Венедиктова.

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