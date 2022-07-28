Эта война показала использование танков в достаточно необычных ситуациях, - подполковник в отставке Саламаха
Николай Саламаха, подполковник в отставке, знаток бронетанковой техники, отметил, что два-три танка могут выполнять задачи артиллерии и стрелять на большие дальности
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Абсолютно все страны теперь будут заниматься развитием танков, потому что эта война показала, как танки начали использоваться в достаточно необычных ситуациях. Танки часто применялись нами в качестве артиллерийских подразделений, то есть 2-3 танка могут выполнять задачи артиллерии и стрелять на большие дальности", – объяснил подполковник в отставке.
Николай Саламаха отметил, что особенно такие примеры были достаточно яркими при обороне Киева, когда несколько танковых групп ВСУ совершали артиллерийские налеты по переправам в разных местах.
"Работала не только артиллерия, а еще работали танки. Потому что защищенность танков намного лучше, чем самоходных артиллерийских установок. И когда враг открывал ответный огонь, то шансов остаться в живых было гораздо больше у танкистов, чем у артиллеристов", - заметил знаток. бронетанковой техники.
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