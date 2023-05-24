Об этом сказал общественно-политический деятель, военнослужащий, бывший лидер и основатель организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош в первом интервью с начала полномасштабной войны на телеканале 1+1.

"Мы видим, что эта война может закончиться довольно быстро. Конечно, это зависит от возможностей ВСУ и от дипломатического украинского фронта. Нам будут предлагать вариант выхода из того, что мы имеем сегодня. Но мы не можем соглашаться на то, чтобы наше государство не восстановила свои границы в пределах 1991 года", - подчеркнул Ярош.

По словам военнослужащего, если мы сейчас остановим конфликт, заморозим или договоримся о формальном мире, то россияне снова придут на нашу землю и наши дети и внуки снова будут воевать. И снова Украина будет терять людей.

"У нас есть единственный вариант: с помощью союзников одержать военную победу, разбить основные силы вооруженных сил РФ и восстановить наши границы. Сделать демилитаризованную зону вокруг Украины. Другого варианта у нас нет. Или мы, или они – другого варианта нет", - подчеркнул. Ярош.