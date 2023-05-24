Эта война может закончиться довольно быстро. И мы должны вернуть границы по состоянию на 1991 год, - Ярош
Украина должна одержать военную победу, разбить основные силы вооруженных сил РФ и восстановить свои границы
Об этом сказал общественно-политический деятель, военнослужащий, бывший лидер и основатель организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош в первом интервью с начала полномасштабной войны на телеканале 1+1.
"Мы видим, что эта война может закончиться довольно быстро. Конечно, это зависит от возможностей ВСУ и от дипломатического украинского фронта. Нам будут предлагать вариант выхода из того, что мы имеем сегодня. Но мы не можем соглашаться на то, чтобы наше государство не восстановила свои границы в пределах 1991 года", - подчеркнул Ярош.
По словам военнослужащего, если мы сейчас остановим конфликт, заморозим или договоримся о формальном мире, то россияне снова придут на нашу землю и наши дети и внуки снова будут воевать. И снова Украина будет терять людей.
"У нас есть единственный вариант: с помощью союзников одержать военную победу, разбить основные силы вооруженных сил РФ и восстановить наши границы. Сделать демилитаризованную зону вокруг Украины. Другого варианта у нас нет. Или мы, или они – другого варианта нет", - подчеркнул. Ярош.
- Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил , что министры обороны стран Евросоюза не соглашаются с теми, кто говорит, что Украина не сможет выиграть войну с Россией
- 24 апреля Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к самой знаменитой для себя битве в новейшей истории.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное