Эта война - каскад личных потерь и трагедий, - Портников о гибели журналистки Веры Гирич во время ракетных обстрелов Киева

Публицист рассказал об этом в эфире Еспресо.



"Вчера во время ракетных обстрелов Киева среди других жертв мы узнали о гибели нашей коллеги Веры Гирич . Она работала с нами на телеканале "Еспресо", впоследствии работала в киевском офисе "Радио Свобода". Теперь, когда все медиа находятся в одном информационном пространстве, каждая такая смерть воспринимается лично. Я хочу напомнить, что вообще эта война – это каскад личных потерь", – отметил Портников.



Журналист добавил, что мы забываем о том, что война – это личное, когда видим цифры погибших, раненых или изнасилованных людей. Эти люди нам неизвестны, но для кого они очень известны.



"Из такого количества трагедий и складывается любая война, но и наша тоже. Когда узнаешь о смерти знакомого человека, коллеги, каждый сразу иначе начинает воспринимать эти события. Уже не как статистику, а как уровень горя, который всегда нужно учитывать, когда мы говорим о военных действиях. Для нас еще очень важно, что мы живем в стране, в которой ценность жизни очень велика. Но с другой стороны нам не повезло, потому что мы воюем со страной, в которой ценность жизни абсолютно нулевой" , – заметил Виталий Портников.

28 апреля во время российского ракетного обстрела дома в Шевченковском районе Киева погиб один человек, пострадали 10 гражданских , в том числе четыре госпитализированы.