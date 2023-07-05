Эта война была всегда
Увидела фото сильно окровавленного растерянного лица очень пожилой женщины, пострадавшей от обломков сбитой ракеты в Киевской области
Затем кадры "суда" в Ростове, где наши пленные военные измучены и бледны, как призраки.
Затем дом-музей Полины Райко, чьи работы почти полностью уничтожены от контакта с водой.
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А потом дальше в ленте пост о том, что кинофестиваль в Загребе вручил гран-при российскому фильму (там скандал, потому что не все члены жюри даже знали, что этот фильм российский: вступительный титр Минкульт РФ и бла-бла просто отрезали).
И под постом защищают автора, мол, ей же так опасно было жить в России после начала войны, оставьте в покое бедную хорошую девочку, она же этот фильм еще "до войны сделала". На мой вопрос — а когда началась эта война? - ответа, конечно, не нашлось.
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Правильный ответ – эта война была всегда. И будет всегда. Пока Россия не развалится. Но она развалится, суки.
Фрески, а тем более здоровье и жизнь наших людей, мы не вернем. Но очень надеюсь, мы здесь все больше никогда не забудем о том, когда началась эта война.
Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН
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