"Эта война будет выиграна на поле боя". Спикер Госдумы Володин требует "немедленной" отставки Борреля только за одну фразу
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, член член Испанской социалистической рабочей партии Жозеп Боррель впервые лично высказался в пользу военной победы Украины над страной-агрессором
Об этом он в субботу, 9 апреля 2022 года, заявил в твиттере, рассказывает Еспресо.TV.
"Эта война будет выиграна на поле боя", - заметил Боррель, комментируя состоявшуюся 8 апреля свою встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем на которой шла речь о выделении Евросоюзом дополнительных 500 млн евро на обороноспособность Украины.
В ответ глава Государственной думы, нижней палаты российского парламента, Вячеслав Володин у себя в телеграмме выступил с требованием "немедленной" отставки главы европейской дипломатии, поскольку тот якобы "захотел продолжения военных действий".
"Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его обязанность - искать решение проблемы дипломатическим путем", - сказал Володин.
- Напомним, Володина политологи называют одним из вероятных преемников Путина.
- Авторству Володина принадлежит выражение "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России".
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