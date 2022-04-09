"Эта война будет выиграна на поле боя". Спикер Госдумы Володин требует "немедленной" отставки Борреля только за одну фразу

Об этом он в субботу, 9 апреля 2022 года, заявил в твиттере, рассказывает Еспресо.TV.



"Эта война будет выиграна на поле боя", - заметил Боррель, комментируя состоявшуюся 8 апреля свою встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем на которой шла речь о выделении Евросоюзом дополнительных 500 млн евро на обороноспособность Украины.



В ответ глава Государственной думы, нижней палаты российского парламента, Вячеслав Володин у себя в телеграмме выступил с требованием "немедленной" отставки главы европейской дипломатии, поскольку тот якобы "захотел продолжения военных действий".



"Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его обязанность - искать решение проблемы дипломатическим путем", - сказал Володин.

Напомним, Володина политологи называют одним из вероятных преемников Путина.

Авторству Володина принадлежит выражение "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России".