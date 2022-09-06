Эта война будет продолжаться либо до победы, либо до последнего украинца, - журналист Мустафин

Об этом в эфире Еспресо сказал журналист Алексей Мустафин.

"Главная ошибка Путина состоит в том, что он не понял, во что увязался. Он вообще не понимал, куда он идет и против кого начинает свою спецоперацию. Этот человек, живущий в пузырьке и питающийся информацией, которую ему приносят. Очевидно , что люди ему рассказывали о какой-то другой Украине, которая существует в виртуальной реальности этих людей", - отметил он.

Мустафин подчеркнул, что Украина всегда была другой, чем представлял Путин, а также она изменилась за последние 30 лет, особенно за последние восемь.

"Мы все убедились в том, к чему приводят попытки договориться с россиянами. Если до этого они использовали гибридные технологии, то здесь прямая, открытая агрессия и она встретила совершенно такое же откровенное сопротивление. Нельзя исключать, что враг захватит какие-то территории", - считает журналист.

По его мнению, даже в случае захвата Киева война бы не прекратилась.

"Украинцы осознали особенность этой войны - что она экзистенциальная. Эта война за существование страны, существование украинцев как таковых. Россияне даже не скрывают своей цели - уничтожить Украину и украинцев. Эта война будет вестись к победе или последнему украинцу. Так ведутся эти войны и , конечно, мы хотим, чтобы эта война закончилась победой. Независимо от того, какие потери территорий мы можем понести на первом этапе. У нас нет другого выбора, чем победить в этой войне", - подытожил Мустафин.