Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter.

"Миллионы людей по всей Украине прятались в укрытиях, когда Россия сегодня снова выпустила ракеты. Непрерывные атаки на инфраструктуру направлены на то, чтобы мирное население Украины оставалось в холоде и темноте. Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", - подчеркнул он. .

Сегодня, 23 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Как сообщили в Воздушных силах Украины, всего Россия выпустила 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр". Пуски совершили с Черного моря, Ростовской области и Каспийского региона. Силы ПВО сбили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе.

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