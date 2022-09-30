Об этом написали в telegram-канале ГСЧС Украины.

По словам Дениса Монастырского, сегодня в семь утра, как и каждый день, люди собирались в колонны для того, чтобы приехать на временно оккупированные территории в свои дома, родители, дети.

"Здесь собралось около 50 авто и они накапливались с каждой минутой. В этот момент сюда состоялся прилет ракет С-300. Три прилета с небольшим интервалом, унесших жизни 30 граждан. В частности, двоих детей, 11 и 14 лет. Также погибла их мать, а их 3-летняя сестренка сейчас находится в больнице. За ней уже бабушка и дедушка едут из Львовской области", - прокомментировал он.



Напомним, РФ около 07:00 30 сентября ударила 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Число погибших возросло до 30, раненых – до 88.

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