Эта точка будет чрезвычайно горячей и в зимний период

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Повторюсь, Авдеевка в любом случае имеет военную и политическую составляющие. Визуально выглядит, что фланговыми атаками с севера и юга, вклинясь в нашу оборону и обойдя основные фортификационные линии, противник иллюзию создать ситуацию, которая в начале была вокруг Бахмута. Сейчас действительно вклинение украинских сил вглубь, вплотную к Донецку, беспокоит врага. Эти фланговые охваты кафиров от Степного до Северного составляют отрезок около 8 км. То есть иллюзорно ситуация выглядит для противника, что, если он и дальше будет давить, то сможет обеспечить это окружение", – прокомментировал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

По его словам, два вражеских штурма Авдеевки показали устойчивость украинской обороны, эффективность фортификаций, минных полей, противотанковых средств и артиллерии.

"Но доминирование политических задач, в том числе выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы создать положительный фон для выборов Путина, по моему мнению, это и сформирует те реалии, в которых сейчас действуют россияне и будут действовать еще определенный промежуток времени. Думаю, что зимний период будет касаться и боевых действий вокруг Авдеевки, потому что видим - изменений в планах противника нет.Также переброска вражеских резервов на эти участки продолжается.В любом случае, эта точка будет горячей, надеюсь, со всеми последствиями для противника у значительных потерях живой силы и техники", - заметил военный эксперт.

Сергей Згурец резюмировал, что у украинской стороны правильный подход - создание условий по перемалыванию врага на этом участке.