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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией Эта точка будет чрезвычайно горячей и в зимний период
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Эта точка будет чрезвычайно горячей и в зимний период

23 октября, 2023 понедельник
09:52
Война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что изменений в планах противника нет, он продолжает подтягивать свои резервы в Авдеевку

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Повторюсь, Авдеевка в любом случае имеет военную и политическую составляющие. Визуально выглядит, что фланговыми атаками с севера и юга, вклинясь в нашу оборону и обойдя основные фортификационные линии, противник иллюзию создать ситуацию, которая в начале была вокруг Бахмута. Сейчас действительно вклинение украинских сил вглубь, вплотную к Донецку, беспокоит врага. Эти фланговые охваты кафиров от Степного до Северного составляют отрезок около 8 км. То есть иллюзорно ситуация выглядит для противника, что, если он и дальше будет давить, то сможет обеспечить это окружение", – прокомментировал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

По его словам, два вражеских штурма Авдеевки показали устойчивость украинской обороны, эффективность фортификаций, минных полей, противотанковых средств и артиллерии.

"Но доминирование политических задач, в том числе выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы создать положительный фон для выборов Путина, по моему мнению, это и сформирует те реалии, в которых сейчас действуют россияне и будут действовать еще определенный промежуток времени. Думаю, что зимний период будет касаться и боевых действий вокруг Авдеевки, потому что видим - изменений в планах противника нет.Также переброска вражеских резервов на эти участки продолжается.В любом случае, эта точка будет горячей, надеюсь, со всеми последствиями для противника у значительных потерях живой силы и техники", - заметил военный эксперт.

Сергей Згурец резюмировал, что у украинской стороны правильный подход - создание условий по перемалыванию врага на этом участке.

  • 11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

  • Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тысяч личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

  • 12 октября эксперты ISW отметили , что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

  • На следующий день стало известно, что за три дня русские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

  • Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает , что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

  • Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались , что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились – их наступление может превратиться в "биение в бетонную стену". А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

  • Координатор совета безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул , что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку кафиров.

  • Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

  • 15 октября аналитики ISW рассказали , что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало , что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

  • 16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились , у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул , что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

  • Кроме того, сообщалось , что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

  • 23 октября в возведении американского Института изучения войны (ISW) отметили, что российские войска продолжают опрокидывать дополнительные силы на Авдеевский фронт.

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Украина
Владимир Путин
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
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