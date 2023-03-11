"Эта тема не стоит на повестке дня": Италия не планирует переносить посольство в Израиле в Иерусалим
Правительство Италии пока не обсуждает вопрос переноса посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на обещание, которое дал лидер одной из партий коалиции в прошлом году
Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на источники в итальянском МИДе.
"Эта тема не стоит на повестке дня", – цитирует издание собеседника во внешнеполитическом ведомстве Италии.
Известно, что информация появилась на фоне визита премьер-министра Израиль Беньямина Нетаньяху в Италию, в рамках которого он призвал Рим перенести свое посольство в Иерусалим.
Также добавляется, что это обещание выражал лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини до последних парламентских выборов в прошлом году. "Лига" сейчас входит во властную коалицию с партиями "Вперед, Италия!" и "Братья Италии", лидер которой Джорджия Мэлони возглавляет правительство.
Справка
Израиль захватил восточную часть Иерусалима во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей собственного государства.
Как израильтяне, так и палестинцы считают Иерусалим своей столицей. Однако большая часть мира считает, что этот вопрос предстоит решить во время переговоров. В результате – большинство иностранных посольств расположены в Тель-Авиве.
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