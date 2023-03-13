Об этом говорится в видеообращении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (УПЦ МП).

"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека", - сказал в видеообращении митрополит Павел.

В то же время, он также отметил, что УПЦ МП не против "всех законных действий", в частности, инспекций.