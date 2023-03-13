"Эта святыня создана для всей страны": монахи УПЦ МП заявили, что не планируют выселяться из Киево-Печерской лавры
Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата не собираются выселяться из Киево-Печерской лавры
Об этом говорится в видеообращении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (УПЦ МП).
"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека", - сказал в видеообращении митрополит Павел.
В то же время, он также отметил, что УПЦ МП не против "всех законных действий", в частности, инспекций.
- 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" планирует расторгнуть договор об аренде с УПЦ МП.
- 11 марта стало известно, что Государственная аудиторская служба зафиксировала многочисленные нарушения в ходе ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
- 12 марта сообщалось, что глава РПЦ Кирилл призвал Папу Римского и генсека ООН Антониу Гутерреша не допустить расторжения соглашения УПЦ МП с Киево-Печерской лаврой.
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