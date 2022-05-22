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"Эта рана навсегда осталась в нашей памяти": беженцы из Мариуполя через Россию добрались до Ирландии

22 мая, 2022 воскресенье
19:31
беженцы из Украины На фото беженцы из Мариуполя, прибывшие в Ирландию

Жители Мариуполя, которые не имели возможности попасть на территорию, подконтрольную Украине, были вынуждены бежать от войны через Россию

Об этом пишет The Irish Times.

Издание сообщает, что Россия рассказывает, что вывоз беженцев – гуманитарный жест, но на самом деле это происходит для того, чтобы отфильтровать тех, кто, по их мнению, может помочь украинским военным.

Кратчайшее расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом между Мариуполем и Таллинном (столицей Эстонии) составляет 2500 километров. 31 украинский беженец, прибывший в Дублин утром в воскресенье, 22 мая, прошел такое расстояние, а иногда и больше.

Им помогла организация под названием "Рубикус", имеющая волонтеров в России. Издание отмечает, что они рискуют своей безопасностью, чтобы помочь беженцам. Ирландским этапом путешествия руководили Том МакЭнени и переводчик Маргарита Калиниченко от имени Flights for Freedom. Это организация, созданная туристическим предпринимателем Полом Нортоном, чтобы обеспечить перелеты украинских беженцев в Ирландию.

"Учитывая, что эта конкретная группа беженцев родом из Мариуполя, выжила во время бомбардировки и осады в течение недель, а затем была собрана и загнана в российские лагеря, для меня было особой привилегией возможность помочь им добраться до безопасного места", – сказал Макенни.

Олег и Елена Слободяники говорят, что никогда не вернутся в Мариуполь. Россияне разрушили их дом, и они находились в подвале. Когда они вышли из подвала за снегом для питьевой воды, их 19-летний сын Григорий погиб от российского ракетного удара, а Елена получила тяжелые ранения.

Мать Елены Светлана и две дочери уехали в Ирландию две недели назад. Но Олег и Елена не уехали из Мариуполя, потому что хотели похоронить сына на кладбище. Женщина рассказала, что в эту пятницу ему исполнилось бы 20, и он с нетерпением ждал работы на промышленном заводе, где работал его отец.

"Он не видел жизни. Очень тяжело и больно это вспоминать, сердце болит, и эта рана навсегда остается в нашей памяти и в сердце", - сказала Елена.

Среди прибывших беженцев была 86-летняя Майя Суховей. Издание отметило, что женщина своей неутомимой энергией и хорошим юмором отрицала свои годы и опыт, который она пережила. Госпожа Суховей, родившаяся в Баку (Азербайджан), является дочерью летчика, воевавшего во Второй мировой войне.

Она отказалась покидать Мариуполь в начале войны, потому что не хотела ехать без своего кота, а пошла в дом своего брата. Она провела месяц в подвале под огнем, когда над ними летали российские ракеты. Мариуполь – русскоязычный город, и многие живущие там жители имеют родственные связи с Россией.

Майя Суховей сказала, что труднее всего принять, что ее племянник служит в армии самопровозглашенной "ДНР" и воюет вместе с россиянами. В отличие от многих других беженцев, она надеется, что когда-нибудь сможет вернуться в Мариуполь.

Самый молодой из беженцев – годовалый Владимир Прядкин, который вместе с отцом Василием, мамой Ирой и братом Сашей едет в Ирландию. Василий работал инженером по безопасности в Харькове до того, как семья переехала в Мариуполь шесть лет назад. Их квартиру на первом этаже уничтожила российская ракета.

Василий вышел за водой и не смог вернуться из-за российской военной деятельности. Его задержали оккупанты, которые отняли у него все деньги. Со временем семья воссоединилась в России.

"Мы хотим устроиться на работу и отдать детей в школу. Мы слышим, что ирландцы очень дружелюбны. Мы не ожидаем скорого возвращения в Мариуполь", – сказал Василий.

Издание сообщает, что в Ирландии находятся 30 тысяч украинских беженцев. МакЭнени теперь надеется создать сеть базирующихся в Эстонии ирландских волонтеров, чтобы привезти больше беженцев, прошедших через Россию. Это стоит всего 250 евро на беженца, поскольку у них есть соглашения на авиарейсы, а все остальное сделают волонтеры в Эстонии и Ирландии.

"Один из вопросов, с которыми я борюсь, — как называть людей из этой конкретной группы. "Беженец" как-то не кажется достаточным, а депортированный не правильным, учитывая, что они были вынуждены покинуть свою собственную страну, что квалифицируется как военное преступление. Я считаю, что "гражданский военнопленный" является, пожалуй, наиболее подходящим термином", - сказал он.

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