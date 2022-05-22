Об этом пишет The Irish Times.

Издание сообщает, что Россия рассказывает, что вывоз беженцев – гуманитарный жест, но на самом деле это происходит для того, чтобы отфильтровать тех, кто, по их мнению, может помочь украинским военным.

Кратчайшее расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом между Мариуполем и Таллинном (столицей Эстонии) составляет 2500 километров. 31 украинский беженец, прибывший в Дублин утром в воскресенье, 22 мая, прошел такое расстояние, а иногда и больше.

Им помогла организация под названием "Рубикус", имеющая волонтеров в России. Издание отмечает, что они рискуют своей безопасностью, чтобы помочь беженцам. Ирландским этапом путешествия руководили Том МакЭнени и переводчик Маргарита Калиниченко от имени Flights for Freedom. Это организация, созданная туристическим предпринимателем Полом Нортоном, чтобы обеспечить перелеты украинских беженцев в Ирландию.

"Учитывая, что эта конкретная группа беженцев родом из Мариуполя, выжила во время бомбардировки и осады в течение недель, а затем была собрана и загнана в российские лагеря, для меня было особой привилегией возможность помочь им добраться до безопасного места", – сказал Макенни.

Олег и Елена Слободяники говорят, что никогда не вернутся в Мариуполь. Россияне разрушили их дом, и они находились в подвале. Когда они вышли из подвала за снегом для питьевой воды, их 19-летний сын Григорий погиб от российского ракетного удара, а Елена получила тяжелые ранения.

Мать Елены Светлана и две дочери уехали в Ирландию две недели назад. Но Олег и Елена не уехали из Мариуполя, потому что хотели похоронить сына на кладбище. Женщина рассказала, что в эту пятницу ему исполнилось бы 20, и он с нетерпением ждал работы на промышленном заводе, где работал его отец.

"Он не видел жизни. Очень тяжело и больно это вспоминать, сердце болит, и эта рана навсегда остается в нашей памяти и в сердце", - сказала Елена.

Среди прибывших беженцев была 86-летняя Майя Суховей. Издание отметило, что женщина своей неутомимой энергией и хорошим юмором отрицала свои годы и опыт, который она пережила. Госпожа Суховей, родившаяся в Баку (Азербайджан), является дочерью летчика, воевавшего во Второй мировой войне.

Она отказалась покидать Мариуполь в начале войны, потому что не хотела ехать без своего кота, а пошла в дом своего брата. Она провела месяц в подвале под огнем, когда над ними летали российские ракеты. Мариуполь – русскоязычный город, и многие живущие там жители имеют родственные связи с Россией.

Майя Суховей сказала, что труднее всего принять, что ее племянник служит в армии самопровозглашенной "ДНР" и воюет вместе с россиянами. В отличие от многих других беженцев, она надеется, что когда-нибудь сможет вернуться в Мариуполь.

Самый молодой из беженцев – годовалый Владимир Прядкин, который вместе с отцом Василием, мамой Ирой и братом Сашей едет в Ирландию. Василий работал инженером по безопасности в Харькове до того, как семья переехала в Мариуполь шесть лет назад. Их квартиру на первом этаже уничтожила российская ракета.

Василий вышел за водой и не смог вернуться из-за российской военной деятельности. Его задержали оккупанты, которые отняли у него все деньги. Со временем семья воссоединилась в России.

"Мы хотим устроиться на работу и отдать детей в школу. Мы слышим, что ирландцы очень дружелюбны. Мы не ожидаем скорого возвращения в Мариуполь", – сказал Василий.

Издание сообщает, что в Ирландии находятся 30 тысяч украинских беженцев. МакЭнени теперь надеется создать сеть базирующихся в Эстонии ирландских волонтеров, чтобы привезти больше беженцев, прошедших через Россию. Это стоит всего 250 евро на беженца, поскольку у них есть соглашения на авиарейсы, а все остальное сделают волонтеры в Эстонии и Ирландии.

"Один из вопросов, с которыми я борюсь, — как называть людей из этой конкретной группы. "Беженец" как-то не кажется достаточным, а депортированный не правильным, учитывая, что они были вынуждены покинуть свою собственную страну, что квалифицируется как военное преступление. Я считаю, что "гражданский военнопленный" является, пожалуй, наиболее подходящим термином", - сказал он.

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