Эта помощь сегодня важна как никогда: Зеленский поблагодарил Байдена за $12,35 млрд для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за дополнительную помощь в размере $12,35 млрд
Об этом Зеленский написал в twitter .
"Благодарю президента США Джо Байдена за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины в размере $12,35 млрд. Накануне законопроект поддержали обе палаты конгресса США. Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства", - написал Зеленский.
Он добавил, что закон предусматривает финансирование оборонных программ, а также предоставление мощной прямой бюджетной поддержки Украине.
"Эта помощь сегодня важна как никогда. Мы должны и дальше совместно противодействовать агрессии РФ", - отметил Зеленский.
- 1 октября Джо Байден подписал закон о временном государственном финансировании, который позволяет избежать приостановки работы государственных учреждений и предусматривает выделение $12,3 млрд.
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