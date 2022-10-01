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Эта помощь сегодня важна как никогда: Зеленский поблагодарил Байдена за $12,35 млрд для Украины

1 октября, 2022 суббота
11:49
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за дополнительную помощь в размере $12,35 млрд

Об этом Зеленский написал в twitter .

"Благодарю президента США Джо Байдена за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины в размере $12,35 млрд. Накануне законопроект поддержали обе палаты конгресса США. Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства", - написал Зеленский.

Он добавил, что закон предусматривает финансирование оборонных программ, а также предоставление мощной прямой бюджетной поддержки Украине.

"Эта помощь сегодня важна как никогда. Мы должны и дальше совместно противодействовать агрессии РФ", - отметил Зеленский.

  • 1 октября Джо Байден подписал закон о временном государственном финансировании, который позволяет избежать приостановки работы государственных учреждений и предусматривает выделение $12,3 млрд.

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Владимир Зеленский
Джо Байден
война с Россией
США
оружие для Украины
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