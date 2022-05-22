"Эта петиция должна адресоваться родителям погибших воинов". Зеленский отреагировал на просьбу разрешить мужчинам выезжать за границу
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, касающийся петиции о разрешении выезда мужчин за границу. Она набрала необходимое количество голосов
Президент сделал заявление на пресс-конференции по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой.
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне или эта петиция может быть адресована родителям тех воинов, которые потеряли этих людей из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область или город. И вы знаете, что в большинстве своем не тот город, в котором эти воины родились", - сказал Зеленский.
По его словам, на Востоке Украины, где сейчас ведутся активные боевые действия, каждый день могут погибать от 50 до 100 человек.
"Они защищают наше государство и нашу независимость о которой так все говорят в мире, но мы ее лично очень сильно чувствуем. И поэтому, когда обращаются ко мне с этой петицией, чтобы наши мужчины могли во время военного положения уехать из нашей страны, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Поэтому я так и отвечу, это если по-человечески. А если по закону, то по закону у нас есть определенное количество дней рассматривать любую петицию", - добавил президент.
- Петиция о разрешении на выезд мужчинам за границу собрала 26 700 голосов из 25 000 необходимых.
- По состоянию на сегодняшний день все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно уехать из Украины. Исключение – отдельные категории граждан.
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