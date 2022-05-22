Президент сделал заявление на пресс-конференции по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне или эта петиция может быть адресована родителям тех воинов, которые потеряли этих людей из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область или город. И вы знаете, что в большинстве своем не тот город, в котором эти воины родились", - сказал Зеленский.

По его словам, на Востоке Украины, где сейчас ведутся активные боевые действия, каждый день могут погибать от 50 до 100 человек.

"Они защищают наше государство и нашу независимость о которой так все говорят в мире, но мы ее лично очень сильно чувствуем. И поэтому, когда обращаются ко мне с этой петицией, чтобы наши мужчины могли во время военного положения уехать из нашей страны, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Поэтому я так и отвечу, это если по-человечески. А если по закону, то по закону у нас есть определенное количество дней рассматривать любую петицию", - добавил президент.

Петиция о разрешении на выезд мужчинам за границу собрала 26 700 голосов из 25 000 необходимых.

По состоянию на сегодняшний день все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно уехать из Украины. Исключение – отдельные категории граждан.

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