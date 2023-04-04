Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Эта насмешка и пережиток прошлого": эксгоссекретарь США Помпео о членстве РФ и Китая в Совбезе ООН

"Эта насмешка и пережиток прошлого": эксгоссекретарь США Помпео о членстве РФ и Китая в Совбезе ООН

4 апреля, 2023 вторник
03:11
Мир

Это пережиток времени, которое Китай и Россия занимают места в Совбезе ООН и одновременно являются странами, которые не намерены соблюдать международное право.

Об этом сказал бывший госсекретарь США, а сейчас конкурент Трампа на участие в президентской гонке, Майк Помпео во время визита в Киев, сообщает "Радио Свобода".

Такую позицию высказал в ходе визита в Киев 3 апреля.

"Я не настроен оптимистично по отношению к ООН. Возможно, она имела смысл, когда была создана, но мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам как к собственности и руководили Советом по правам человека ООН. Мы видим это снова и снова. Сегодня ООН не будет противостоять факту, что Коммунистическая партия Китая содержит миллион мусульман в концентрационных лагерях в западной части страны. Организация фундаментально сломана", - заявил Майк Помпео.

По его словам, членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, эти две страны пренебрегают международным правом.

"Это уже пережиток времени, что коммунистическая партия Китая и Россия занимают два места в Совбезе ООН и одновременно являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешка над тем, что было. если вы посмотрите на миссию ООН, когда она создавалась, то закладывались очень благородные идеи, содержащиеся в Уставе ООН. Впрочем, сейчас мы можем увидеть, что это учреждение сломано. Но у меня есть теория, как двигаться вперед", - резюмировал бывший госсекретарь. США.

  • Напомним, 30 марта сообщалось , что бывший государственный секретарь США Майкл Помпео, являющийся конкурентом Трампа и Десантиса на участие в президентской гонке от республиканцев приедет в Украину 3 апреля.

Россия
Китай
ООН
США
Читайте также:
Автор Антин Борковский
2 апреля, 2023 воскресенье
После визита Си Цзиньпина в Россию Запад окончательно понял, что это война за его будущее, - Пионтковский
Володимир Зеленський
2 апреля, 2023 воскресенье
Следующая неделя будет особенно весомой для нашего движения к победе, - Зеленский
3 апреля, 2023 понедельник
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 апреля
02:43
Обновлено
Одещину атаковали ударными дронами, работала ПВО, опасность продолжается
02:15
Более 30 нардепов подготовили постановление о расторжении соглашения УПЦ МП с Почаевской лаврой
01:22
Столтенберг предложил странам НАТО предоставлять Украине по €500 млн в год, - Bloomberg
00:54
Украина получит от Нидерландов очередной транш помощи на €274 млн
00:46
Обновлено
Дональд Трамп
Трамп прилетел в Нью-Йорк, где предстанет перед судом
00:27
Фермеры угрожают пикетировать визит Зеленского в Польшу из-за украинского зерно
00:16
Зеленский рассказал американским конгрессменам о ситуации на передовой и озвучил прогнозы ее развития
2023, понедельник
3 апреля
23:47
Россияне обстреляли громаду в Сумской области из миномета и гранатомета
23:23
"Подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель": Зеленский провел заседание Ставки
23:18
Губернатор Брянской области заявил, что Украина атаковала дронами одно из отделений УМВД
22:44
На вооружении Украины 5 бригад истребителей, - Игнат
22:25
Шольц заверил Санду, что Берлин поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС.
21:57
Гендиректор ЮНЕСКО на Черниговщине встретилась с Зеленским и передала сертификат для Одессы
21:48
Эксклюзив
Коллобранты пакуют чемоданы и готовятся к эвакуации, - заместитель главы Бердянского райсовета Дудукалов
21:46
"Синий жук": DC выпустила трейлер фильма о новом супергерое из киновселенной
21:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Действия ВСУ в Бахмуте опровергают все заявления российских пропагандистов. Колонка Сергея Згурца
21:18
Играл винтовкой с братом: одесские врачи вытащили пулю из сердца 7-летнего мальчика
21:15
В составе миссии - женщина и темнокожий мужчина: NASA назвала имена астронавтов, которые облетят Луну
21:00
Обзор
Вагнеровцы "взяли" Бахмут, арест подозреваемой в убийстве Татарского и обвинение Украины, "другой" визит Зеленского в Польшу. Мировые СМИ об Украине 3 апреля
20:26
Россияне ударили авиабомбами по Бериславу в Херсонской области: повреждены здания предприятия
20:04
OPINION
Россия: призрак гражданской войны
20:00
Обзор
Победные новости 404 дня войны: контрнаступление ВСУ по отдельным направлениям началось, польские истребители уже в Украине
19:49
Сергей Наев
В ВСУ отреагировали на проверку боевой готовности армии Беларуси
19:49
США отправят новый пакет помощи для Украины уже на этой неделе, - Кирби
19:15
МВФ
Украина получила $2,7 млрд от МВФ в рамках новой программы поддержки
19:12
Россияне в Авдеевке попали в автобус, водитель ранен, пассажирка погибла
18:46
Оккупанты могут призвать на военную службу украинскую молодежь из ВОТ, - Федоров
18:43
В Херсонской области оккупанты составляют списки добровольцев, которые готовы "эвакуироваться" в Крым или в РФ, — Генштаб
18:19
Блоггеру-миллионнику Юрию Подоляке объявили подозрение за сотрудничество с Россией
18:09
Госдума РФ. Выступает Володин
Россия приостановила выплаты членских взносов в ОБСЕ
18:01
OPINION
Наше будущее как победителя — размытое и нечеткое
17:47
Зеленский наградил Чернигов отличием города-героя
17:39
Порошенко требует разорвать аренду с моспатриархатом по всей стране и принять закон о запрете РПЦ
17:37
Эксклюзив
нефть
Россия рекордно увеличила экспорт сырой нефти в марте, – главный редактор BlackSeaNews Клименко
17:35
Украина вернула из плена 12 человек, среди них пятеро тяжелораненых
17:31
В Варшаве открылся новый центр помощи для украинцев
17:26
Переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение: доступно более 70 профессий
17:10
Столтенберг призвал Россию освободить журналиста WSJ
16:55
Китайский воздушный шар таки собрал некоторые данные из военных объектов США, - NBC
16:50
Обновлено
Россия вывела в Черное море еще один носитель "калибров": количество ракет может достигать 16
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV