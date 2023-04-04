Об этом сказал бывший госсекретарь США, а сейчас конкурент Трампа на участие в президентской гонке, Майк Помпео во время визита в Киев, сообщает "Радио Свобода".

Такую позицию высказал в ходе визита в Киев 3 апреля.

"Я не настроен оптимистично по отношению к ООН. Возможно, она имела смысл, когда была создана, но мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам как к собственности и руководили Советом по правам человека ООН. Мы видим это снова и снова. Сегодня ООН не будет противостоять факту, что Коммунистическая партия Китая содержит миллион мусульман в концентрационных лагерях в западной части страны. Организация фундаментально сломана", - заявил Майк Помпео.

По его словам, членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, эти две страны пренебрегают международным правом.

"Это уже пережиток времени, что коммунистическая партия Китая и Россия занимают два места в Совбезе ООН и одновременно являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешка над тем, что было. если вы посмотрите на миссию ООН, когда она создавалась, то закладывались очень благородные идеи, содержащиеся в Уставе ООН. Впрочем, сейчас мы можем увидеть, что это учреждение сломано. Но у меня есть теория, как двигаться вперед", - резюмировал бывший госсекретарь. США.