"Эта напряженность влияет на международные рынки": глава парламента Молдовы заявил о "внимательном наблюдении" за войсками РФ на границе Украины
Спикер парламента Молдовы, лидер проевропейской партии PAS Игорь Гросу заявил, что соседняя с Украиной Молдова испытывает влияние и напряженность в связи со стягиванием войск РФ к украинской границе
Об этом Гросу сказал в комментарии Радио Свобода.
"Мы очень внимательно за ними (российскими войсками, - ред.) наблюдаем. Прежде всего эта напряженность влияет на международные рынки: цену природного газа и нефти. Рынки очень чувствительны к любым заявлениям и перемещениям военных", - отметил Гросу.
Глава молдавского парламента добавил, что под наблюдением находятся войска России не только вблизи украинской границы, но и в оккупированном молдавском Приднестровье.
"Мы очень внимательно наблюдаем за российскими войсками в Приднестровье и за вооруженными формированиями там... Я уверен, что украинская сторона, миссия ОБСЕ тоже наблюдают. Надеюсь и верю, что разум победит, и власть по левому берегу Днестра поймет, что любое ухудшение ситуации повлияет и на них", - сказал Гроссу.
Он добавил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью из некоторых регионов могут выехать люди. И это почувствуют все соседние страны, в частности потому, что как в Молдове проживает много украинцев, так и наоборот.
Гросу отметил, что не хочет нагнетать ситуацию, но все же готовиться нужно к разным сценариям.
"Я не хочу предполагать разные сценарии, но мы анализируем их все, мы готовы и постоянно контактируем с нашими партнерами", - добавил он.
- Напомним, в январе 2022 года президент Молдовы Мая Санду предупредила граждан страны о высоком риске военных действий в регионе и призвала быть готовым и не паниковать.
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