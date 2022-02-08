"Эта напряженность влияет на международные рынки": глава парламента Молдовы заявил о "внимательном наблюдении" за войсками РФ на границе Украины

Об этом Гросу сказал в комментарии Радио Свобода.

"Мы очень внимательно за ними (российскими войсками, - ред.) наблюдаем. Прежде всего эта напряженность влияет на международные рынки: цену природного газа и нефти. Рынки очень чувствительны к любым заявлениям и перемещениям военных", - отметил Гросу.

Глава молдавского парламента добавил, что под наблюдением находятся войска России не только вблизи украинской границы, но и в оккупированном молдавском Приднестровье.

"Мы очень внимательно наблюдаем за российскими войсками в Приднестровье и за вооруженными формированиями там... Я уверен, что украинская сторона, миссия ОБСЕ тоже наблюдают. Надеюсь и верю, что разум победит, и власть по левому берегу Днестра поймет, что любое ухудшение ситуации повлияет и на них", - сказал Гроссу.

Он добавил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью из некоторых регионов могут выехать люди. И это почувствуют все соседние страны, в частности потому, что как в Молдове проживает много украинцев, так и наоборот.



Гросу отметил, что не хочет нагнетать ситуацию, но все же готовиться нужно к разным сценариям.

"Я не хочу предполагать разные сценарии, но мы анализируем их все, мы готовы и постоянно контактируем с нашими партнерами", - добавил он.