Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца - первые слова Абраменко после серебра Олимпиады-2022
Фристайлист Александр Абраменко заявил, что получил серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине для всей страны и каждого украинца
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
По словам Абраменко, соревнования в Пекине были очень сложными из-за напряженной ситуации с коронавирусом и мороза, однако ему удалось справиться с задачей.
"Очень счастлив. Эта награда для нашей страны. Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что выполнил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца", - сказал Абраменко.
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Также фристайлист, несший флаг Украины на церемонии открытия констатировал, что миф, по которому знаменосец команды не выигрывает медалей на Олимпиаде, окончательно разрушен.
"Как вы знаете, существует много мифов относительно того, что это плохая примета. Однако смотрите сами – я завоевал медаль. Так что, нести флаг родного государства – это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что фартовая", - подытожил Абраменко, принесший в соревнованиях по лыжной акробатике Украине первую медаль на Олимпиаде-2022.
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
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