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"Эта маленькая страна сделала все, чтобы помочь беженцам из Украины": Германия предоставит Молдове €40 млн

15 июля, 2022 пятница
19:47
Мир

Германия направит Молдове 40 миллионов евро, поскольку страна продолжает принимать украинских беженцев и борется с инфляцией

Об этом пишет CNN.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия планирует предоставить Молдове 40 миллионов евро прямой бюджетной поддержки, чтобы помочь одной из самых бедных стран Европы противостоять инфляции, поскольку она продолжает принимать украинских беженцев.

"Молдова находилась в очень критической ситуации. Эта маленькая демократическая республика сделала все возможное, чтобы помочь беженцам из Украины", – сказала Бербок на конференции в Бухаресте.

По ее словам, Молдова - страна с населением 2,5 миллиона человек, все еще принимает более 70 000 украинских беженцев в результате вторжения России в Украину. Страна "испытывает экономические потрясения войны", – сказала Бербок, добавив, что война привела к 29% уровня инфляции в стране.

  • 15 июля также сообщали, что Германия выделяет в этом году дополнительно 2,4 миллиарда евро для покрытия финансовых затрат на содержание украинских беженцев в стране.

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Новости
Украина
Молдова
Германия
беженцы из Украины
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