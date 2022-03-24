"Эта командировка окупилась": СБУ выложила разговор оккупанта с женой об ограблении жилья на Киевщине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Во время звонка захватчик просит родных узнать цену «нажитой» видеокарты и других частей к компьютеру. Ответ его удовлетворил настолько, что заключил: "В принципе, эта командировка окупилась".



На протяжении разговора рассказывает о планах: "Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток здесь дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома".



Муж успокаивает жену, которая призывает его не говорить об этом по телефону, говорит, что грабеж – это не преступление: "Это х*йня. Здесь по домам еб*шат из минометов".



"Хотя оккупанту пора вспомнить, что "двухсотым" награбленные вещи не понадобятся", - добавляет СБУ.

Напомним, СБУ возбудила дело против российских пропагандистов Киселева и Скабеевой.

Перехваченные Службой безопасности Украины разговоры российских захватчиков свидетельствуют о том, что под Николаевом им страшнее, чем в Чечне.