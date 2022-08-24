"Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия": Подоляк о поздравлении Лукашенко
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал поздравление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко клоунадой, пропитанной кровью
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере.
"Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины . Поэтому цинично желает "мирного неба", пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия. Сразу после падения варварской" Российской империи", – пишет Подоляк.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал "мирного неба".
- По оценкам белорусского общественного деятеля Франака Вячорки, только за первые 2,5 месяца полномасштабной войны РФ выпустила с территории Беларуси по Украине 700 ракет.
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