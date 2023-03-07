"Эта игра на нервах может быть направлена на испытание нашей крепости": Гуменюк о ракетоносителях РФ в Черном море
Россия увеличила количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море: общий залп подготовленных "калибров" насчитывает 24 ракеты
Об этом сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
В частности, по ее словам, в море дежурит два надводных и два подводных ракетоносителя врага.
"Эта игра на нервах может быть направлена на испытание нашей прочности. Однако пребывание корабельной группировки, в составе которой есть ракетоносители на боевом дежурстве означает, что уровень угрозы ракетной атаки чрезвычайно высок, потому что они готовы к применению в любой момент", - объясняет Гуменюк.
Кроме того, она также отметила, что наращивание количества ракет в море может быть, в частности, и элементом психологического воздействия, направленным на демонстрацию того, что у российской армии достаточно боеприпасов.
Гуменюк также добавила, что сейчас возросла активность разведывательных дронов противника, которые оккупанты пытаются чаще их запускать с севера страны, поскольку на юге их успешнее обнаруживает и уничтожает украинская ПВО.
Также спикер оперативного командования "Юг" у себя в telegram-канале отметил, что в Черном море враг продолжает маневры корабельной группировки, наращивает присутствие ракетоносителей. Отмечается, что в настоящее время среди 15 кораблей 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "калибров".
- По состоянию на 6 марта на боевом дежурстве в Черном море продолжают находиться четыре российских ракетоносителя, на них может быть до 24 крылатых ракет "Калибр".
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