Эстонца арестовали за букву z и георгиевскую ленту в окне квартиры

Об этом говорится в фейсбуке Пыхьянской префектуры полиции.



С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жители Таллинна видели в окне многоэтажки российский флаг, георгиевские ленты и приклеенную на окно букву Z. Обеспокоенные провокационной символикой, горожане сообщили правоохранителям. Они пообщались с 48-летним мужчиной, но тот не понял проблему.



"В нашем публичном пространстве нет места, чтобы выразить свое мнение таким образом. Мужчину задержали, а на судебном заседании в пятницу мужчину приговорили к 13 дням ареста за наклеивание символов на окно, мужчину доставили непосредственно из зала суда в изолятор ", - подчеркнули в полиции.

21 апреля Эстония признала действия РФ на Украине геноцидом украинского народа.

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