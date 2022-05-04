Эстонца арестовали за букву z и георгиевскую ленту в окне квартиры
Жителя Таллина арестовали на 13 суток из-за флага РФ, буквы z и георгиевской ленты в окне квартиры
Об этом говорится в фейсбуке Пыхьянской префектуры полиции.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жители Таллинна видели в окне многоэтажки российский флаг, георгиевские ленты и приклеенную на окно букву Z. Обеспокоенные провокационной символикой, горожане сообщили правоохранителям. Они пообщались с 48-летним мужчиной, но тот не понял проблему.
"В нашем публичном пространстве нет места, чтобы выразить свое мнение таким образом. Мужчину задержали, а на судебном заседании в пятницу мужчину приговорили к 13 дням ареста за наклеивание символов на окно, мужчину доставили непосредственно из зала суда в изолятор ", - подчеркнули в полиции.
- 21 апреля Эстония признала действия РФ на Украине геноцидом украинского народа.
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