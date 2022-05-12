Эстонский журнал "Estonian Film" посвятил новый номер украинским кинолентам
На страницах журнала можно будет почитать о работах продюсеров Владимира Яценко и Дарьи Бассель, режиссеров Марыси Никитюк, Сергея Буковского и Николая Базаркина
Прочитать про киноработы украинских режиссеров можно в новом номере журнала "Estonian Film".
На обложке - режиссер фильма "Памфир" Дмитрий Сухолиткий-Собчук, который вскоре представит фильм в Каннах.
Также журналисты издания пообщались с продюсерами Владимиром Яценко и Дарьей Бассель, режиссерами Марысей Никитюк и Сергеей Буковским, а также режиссером монтажа Николаем Базаркиным.
- Напомним, вышел официальный трейлер документального фильма Корнея Грицюка "ЕвроДонбасс" о европейской истории Восточной Украины . Сейчас работа над фильмом завершена, однако выход его в прокат в Украине отсрочен из-за российской агрессии.
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