Эстонский журнал "Estonian Film" посвятил новый номер украинским кинолентам

Прочитать про киноработы украинских режиссеров можно в новом номере журнала "Estonian Film".

На обложке - режиссер фильма "Памфир" Дмитрий Сухолиткий-Собчук, который вскоре представит фильм в Каннах.



Также журналисты издания пообщались с продюсерами Владимиром Яценко и Дарьей Бассель, режиссерами Марысей Никитюк и Сергеей Буковским, а также режиссером монтажа Николаем Базаркиным.

Напомним, вышел официальный трейлер документального фильма Корнея Грицюка "ЕвроДонбасс" о европейской истории Восточной Украины . Сейчас работа над фильмом завершена, однако выход его в прокат в Украине отсрочен из-за российской агрессии.