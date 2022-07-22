Эстонский суд отправил за решетку трех мужчин за поддержку российской агрессии в Украине

Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

В Эстонии Харьюский уездный суд осудил троих мужчин за их поддержку агрессии России против Украины. Мужчины объединились, чтобы купить дроны для российской армии. В Эстонской Республике поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается лишением свободы сроком до 5 лет.

11 мая информированный о российском вторжении в Украину 43-летний Владимир (имеющий двойное гражданство) разместил в соцсети ВКонтакте публичный призыв поддержать Россию и организовал сбор средств на приобретение беспилотников для ВС РФ. Для этого он предоставил свой банковский счет. На собранные средства, к которым приложил также собственные, Владимир купил три дрона, которые пытался переправить через пограничный пункт Койдула, где он был задержан. Дроны у него конфисковали.

Суд приговорил мужчину к одному году заключения, из которого реально нужно провести в тюрьме четыре месяца. Оставшиеся восемь месяцев заменили на условное наказание с 4-летним испытательным сроком. Осужденный также должен возместить процессуальные расходы в размере 1 632,60 евро.

Эстонский суд также обвинил еще двоих мужчин, которые по призыву Владимира перечислили деньги на приобретение дронов для войны с Украиной. Обоим назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и восемь месяцев. Также один из мужчин должен возместить процессуальные расходы в размере 1 224 евро, другой – в размере 1 191,60 евро.

Галицкий районный суд Львова приговорил к трем годам тюрьмы жителя Донбасса, который поддерживал вооруженную агрессию России против Украины и оккупацию украинских территорий в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте"

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