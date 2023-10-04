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Эстонский совет по делам беженцев увеличил выплаты для украинцев: кто может получить и как оформить заявку

4 октября, 2023 среда
12:03
Экономика

Эстонский совет по делам беженцев увеличил выплаты для украинцев с 2200 грн до 3600 грн в месяц. Получить помощь могут жители шести прифронтовых областей

Об этом идет речь в сообщении на сайте гуманитарной организации.

На помощь могут претендовать жители Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае одобрения заявки может быть оказана помощь в размере 3600 грн для одного человека в течение трех месяцев.

"Если после оценки окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, такое домохозяйство будет исключено из многоцелевой денежной помощи Эстонского совета по делам беженцев", - отметили в пресс-службе организации.

Подать заявку можно двумя способами

Первый способ – для тех, кто находится на контролируемых территориях.

Следует позвонить с понедельника по среду с 09:00 до 12:00 по телефону 067 105 28 03.

Во время звонка следует нажать кнопку, что соответствует области, в которой проживает заявитель:

  • 1 – Харьковская, Донецкая ;
  • 2 – Запорожская, Луганская;
  • 3 – Херсонская, Николаевская.

Если обращение будет предварительно одобрено, номер телефона будет добавлен в базу данных. Тогда можно будет заполнить онлайн-форму . Заявитель может запросить дополнительную информацию по электронной почте. На странице сайта можно будет отследить статус заявки .

После окончательного подтверждения на банковский счет придет платеж.

Второй способ подходит для жителей временно оккупированных территорий через запрос на сайте. Результаты будут отправлены по электронной почте.

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