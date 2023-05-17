Об этом говорится на сайте рийгикогу.

За заявление проголосовали 92 парламентария из 101.

В документе высказана поддержка вступления Украины в НАТО. Кроме того, в ней говорится, что необходимо спланировать на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля конкретные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины в НАТО. А также предоставить ей приглашение вступить в организацию.

Парламент Эстонии также признает, что победа Украины над Российской Федерацией, которая ведет агрессивную войну, и дальнейшее вступление Украины в НАТО "является единственным путем обеспечения основанного на правилах мирового порядка, длительного мира и безопасности европейских демократических стран"

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя это заявление, назвал его крайне важным и написал, что "искренне благодарен каждому депутату" за его поддержку.

С начала прошлого года рийгикогу принял пять заявлений и призыв с осуждением действий России и поддержкой Украины.