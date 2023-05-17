Эстонский парламент поддержал стремление Украины к членству в НАТО
Парламент Эстонии, рийгикогу, 92 голосами принял заявление в поддержку стремления Украины присоединиться к НАТО
Об этом говорится на сайте рийгикогу.
За заявление проголосовали 92 парламентария из 101.
В документе высказана поддержка вступления Украины в НАТО. Кроме того, в ней говорится, что необходимо спланировать на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля конкретные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины в НАТО. А также предоставить ей приглашение вступить в организацию.
Парламент Эстонии также признает, что победа Украины над Российской Федерацией, которая ведет агрессивную войну, и дальнейшее вступление Украины в НАТО "является единственным путем обеспечения основанного на правилах мирового порядка, длительного мира и безопасности европейских демократических стран"
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя это заявление, назвал его крайне важным и написал, что "искренне благодарен каждому депутату" за его поддержку.
С начала прошлого года рийгикогу принял пять заявлений и призыв с осуждением действий России и поддержкой Украины.
- 12 мая в МИД Эстонии также призвали на предстоящем саммите НАТО предоставить Украине "дополнительные шаги" к членству
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