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Эстонский парламент поддержал стремление Украины к членству в НАТО

17 мая, 2023 среда
22:19
Мир

Парламент Эстонии, рийгикогу, 92 голосами принял заявление в поддержку стремления Украины присоединиться к НАТО

Об этом говорится на сайте рийгикогу.

За заявление проголосовали 92 парламентария из 101.

В документе высказана поддержка вступления Украины в НАТО. Кроме того, в ней говорится, что необходимо спланировать на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля конкретные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины в НАТО. А также предоставить ей приглашение вступить в организацию.

Парламент Эстонии также признает, что победа Украины над Российской Федерацией, которая ведет агрессивную войну, и дальнейшее вступление Украины в НАТО "является единственным путем обеспечения основанного на правилах мирового порядка, длительного мира и безопасности европейских демократических стран"

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя это заявление, назвал его крайне важным и написал, что "искренне благодарен каждому депутату" за его поддержку.

С начала прошлого года рийгикогу принял пять заявлений и призыв с осуждением действий России и поддержкой Украины.

  • 12 мая в МИД Эстонии также призвали на предстоящем саммите НАТО предоставить Украине "дополнительные шаги" к членству
Украина
Эстония
НАТО
Вступление в НАТО
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