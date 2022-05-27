Эстонский детский журнал Täheke издал выпуск на украинском

Об этом сообщает ERR.

"Когда стали прибывать дети из Украины, с каждым днем ​​все больше и больше, было видно, что литературы на украинском об Эстонии очень мало. Нам показалось, что книгу издавать довольно сложно и тиражи не столь велики, а литературный журнал Täheke все-таки более компактная и у него более оперативная форма", - сказала главная редактор журнала Täheke Илона Мартсон.

Отмечается, что дети бесплатно получат спецвыпуск через школы и детские сады.

Главная цель спецвыпуска – познакомить украинских детей с эстонской культурой.

Тираж спецвыпуска составляет 3500 экземпляров. Выдать его удалось благодаря пожертвованиям, которых на сумму набралось около 3000 евро.

Напомним, в Таллинне откроют школу для 800 украинских детей. По меньшей мере, 60 процентов обучения в классе будет проводиться на эстонском языке.

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