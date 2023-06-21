Эстонский Bolt будет сотрудничать с Starship, чтобы тысячи роботов доставляли еду уже в этом году

Об этом информирует Reuters .

В среду, 21 июня, эстонский стартап Bolt заявил о начале партнерства с робототехнической фирмой Starship Technologies.

Starship имеет более 2 тыс. роботов в Эстонии, Великобритании и США. Компания произвела 5 миллионов коммерческих доставок. Это партнерство позволит Starship получить доступ к более чем 100 миллионам клиентов Bolt в более чем 45 странах и 500 городах.

Bolt ожидает, что доставка с помощью роботов в конце концов увеличит прибыльность, начиная с этого года.

Сообщается, что бывшие соучредители Skype создали Starship в 2014 году и начали тестировать своих самоуправляемых роботов-курьеров в Лондоне. С тех пор его шестиколесные работы работают в более чем 50 зонах обслуживания для доставки еды, продуктов и небольших свертков.