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Эстонский банк Eesti Pank запустил в продажу монету, которую посвятил Украине

8 июля, 2022 пятница
15:19
Мир

Банк Эстонии начал в пятницу продажу монеты номиналом 2 евро, посвященной Украине и свободе

Об этом сообщает эстонский банк Eesti Pank.

Выручку от продажи этих монет Банк Эстонии будет перечислять Центробанку Украины.

Специальный дизайн монеты разработала Дарья Титова, молодая украинская беженка, обучающаяся в Эстонской академии искусств.

Монету можно купить, приобретя монетную карточку за 18 евро.

Банк Эстонии планирует выпустить до 40 000 монетных карт, но готов увеличить тираж, если спрос окажется выше.

Монеты со специальным дизайном также поступят в широкое обращение в конце этого года, когда в обращение будет выпущено два миллиона монет номиналом 2 евро.

  • 4 июня в Ватикане выпущена серебряная монета в поддержку Украины. Известно, что дизайн монеты разработали художницы Ориетта Росси и Даниэла Лонго. Всю прибыль от ее продаж используют на помощь Украине.

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